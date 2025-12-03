Адетокунбо стёр все твиты о «Бакс» после 2021-го. Последний пост — Коби в форме «Лейкерс»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на своей странице в социальной сети X удалил почти все материалы, связанные с командой с 2021 года. Спортсмен оставил лишь перепост о чемпионстве-2021. Кроме того, Яннис изменил биографию на лаконичное «спортсмен НБА». Последний его собственный твит датируется 23 августа 2021 года – в день рождения Коби Брайанта Адетокунбо разместил фото легендарного игрока в форме «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Адетокунбо неоднократно подчёркивал приверженность «Милуоки». Однако в трёх последних сезонах клуб вылетал в первом раунде плей-офф, а текущий отрезок стал одним из худших за долгое время — восемь поражений в девяти матчах. Это породило слухи о недовольстве Янниса и его возможном уходе из команды.

