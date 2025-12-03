Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Гилджес-Александер повторил уникальное достижение Майкла Джордана
Комментарии

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил достижение легендарного Майкла Джордана. Как информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Гилджес-Александер и Джордан являются единственными игроками, которые в течение трёх сезонов подряд в среднем набирали 30+ очков за матч при точности бросков с игры 50% и выше.

Шей добился этих показателей в трёх последних сезонах и идёт к тому, чтобы повторить успех в четвёртый раз подряд. Джордан держал этот уровень на протяжении пяти сезонов подряд – с сезона-1987/1988 по сезон-1991/1992.

Материалы по теме
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android