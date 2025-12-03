Скидки
«Все плюсы могут потерять ценность». Эксперт указал, что нужно Дёмину для успеха в НБА

Обозреватель The Athletic Джон Холлинджер поделился мнением о сильных сторонах игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив, что ему нужно для дальнейшего прогресса.

«При своём росте шесть футов восемь дюймов Дёмин — высокий винг, который может вести мяч, раздавать диагональные передачи и уверенно атаковать из-за дуги, если защитники уходят под заслон. Он уже демонстрирует такие защитные инстинкты, что в ближайшее время вполне может стать полезным и в обороне.

Но всё это теряет ценность, если у него нет хотя бы минимальной угрозы внутри дуги. Его эффективность в игре пик-н-ролл, в частности, ограничена, если он ни разу не проникает в «краску». Именно поэтому последние матчи вселяют оптимизм: в позиционном нападении начали появляться реальные владения, где он проходит в «краску» и доводит эпизоды до завершения. С таким ростом и размахом рук есть все основания ожидать, что в этом диапазоне он быстро превратится в стабильную угрозу. И если 19-летний игрок продолжит увеличивать объём двухочковых бросков, «Нетс» могут получить серьёзные дивиденды от этого выбора», — говорится в материале Холлинджера.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения:

