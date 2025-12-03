«Когда я говорю о страсти…» Майкл Джордан ответил, что для него баскетбол

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан рассказал о своём отношении к баскетболу, отметив, как много значит для него эта игра.

«Когда я говорю о страсти, имею в виду настоящее увлечение. Например, я обожаю мороженое, ради любимого вкуса, скажем, с орехом пекан, готов объехать хоть весь город. Такая же страсть у меня к баскетболу», — сказал Джордан в эфире NBA on NBC.

Помимо шести титулов в Национальной баскетбольной ассоциации, Джордан пять раз признавался самым ценным игроком (MVP), шесть раз – MVP финала и 14 раз принимал участие в Матче звёзд североамериканской лиги.

