Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер покорил достижение, которое было лишь у Джордана и Уилта Чемберлена

Гилджес-Александер покорил достижение, которое было лишь у Джордана и Уилта Чемберлена
Комментарии

27-летний разыгрывающий и лидер «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал более 30 очков в 17 из 21 матча команды в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), что соответствует 81% всех игр клуба. Как информирует пресс-служба лиги, только два игрока в истории сумели добиться подобного показателя: Уилт Чемберлен (четырежды) и Майкл Джордан в сезоне-1986/1987.

В нынешнем сезоне НБА Гилджес-Александер к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 32,8 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 6,5 передачи.

Материалы по теме
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично

Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android