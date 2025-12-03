Гилджес-Александер покорил достижение, которое было лишь у Джордана и Уилта Чемберлена

27-летний разыгрывающий и лидер «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал более 30 очков в 17 из 21 матча команды в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), что соответствует 81% всех игр клуба. Как информирует пресс-служба лиги, только два игрока в истории сумели добиться подобного показателя: Уилт Чемберлен (четырежды) и Майкл Джордан в сезоне-1986/1987.

В нынешнем сезоне НБА Гилджес-Александер к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 32,8 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 6,5 передачи.

Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд: