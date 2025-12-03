Скидки
Гомельский высказался об актуальном показателе «Оклахомы» — 21 победа при одном поражении

Гомельский высказался об актуальном показателе «Оклахомы» — 21 победа при одном поражении
Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно выступления действующего чемпиона НБА «Оклахомы-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. В настоящий момент на счету команды 21 победа и только одно поражение.

– «Оклахома» идёт 21-1, играя весь сезон в неоптимальном составе. Вас удивляет такой результат?
– Нет, ни капли не удивляет. «Оклахома» играет в ярко выраженный командный баскетбол, имеет минимум три опции в каждой атаке, правильно использует неравноценные смены противника в защите и очень агрессивно играет в обороне. Кроме того, отметил бы игру лидера Шея Гилджес-Александера. Он не только набирает очки, но и дирижирует позиционным нападением своей команды. Замечу, что «Оклахома» совершает мало потерь. Мне очень нравится, как ведёт матчи тренер Марк Дэйгнолт, – ответил Гомельский.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского:

