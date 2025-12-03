Аарон Гордон: Йокич мог бы набирать 45 очков в среднем, просто отжигал бы в каждой игре

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда за клуб «Денвер Наггетс», американец Аарон Гордон лестно высказался в адрес своего популярного одноклубника серба Николы Йокича.

«Йокич — это монстр ростом больше двух метров, у него лучший флотер в НБА. Что с этим делать? Этот парень мог бы набирать в среднем 40—45 очков, если бы захотел и просто выкладывался на полную, отжигал в каждой игре. Но ему нравится отдавать передачи, он любит вовлекать всех на площадке в игру.

Сейчас в НБА нет никого подобного ему. Видел, как он вытворял самые невероятные и безумные вещи. Йокич крут, чувак, просто супер», — приводит слова Аарона Гордона портал Basketball Network.