Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аарон Гордон: Йокич мог бы набирать 45 очков в среднем, просто отжигал бы в каждой игре

Аарон Гордон: Йокич мог бы набирать 45 очков в среднем, просто отжигал бы в каждой игре
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда за клуб «Денвер Наггетс», американец Аарон Гордон лестно высказался в адрес своего популярного одноклубника серба Николы Йокича.

«Йокич — это монстр ростом больше двух метров, у него лучший флотер в НБА. Что с этим делать? Этот парень мог бы набирать в среднем 40—45 очков, если бы захотел и просто выкладывался на полную, отжигал в каждой игре. Но ему нравится отдавать передачи, он любит вовлекать всех на площадке в игру.

Сейчас в НБА нет никого подобного ему. Видел, как он вытворял самые невероятные и безумные вещи. Йокич крут, чувак, просто супер», — приводит слова Аарона Гордона портал Basketball Network.

Сейчас читают:
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android