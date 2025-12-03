Скидки
Фанаты «Партизана» требуют отставки президента клуба

Ассоциация болельщиков клуба «Партизан» потребовала ухода в отставку от президента команды Остои Мияйловича.

«В соответствии с позицией, которую мы изложили в предыдущих обращениях, воодушевлённым обращением Желько Обрадовича, требуем непременной отставки президента баскетбольного клуба «Партизан» Остои Мияйловича. Желаем Желько Обрадовичу как можно быстрее вернуться в клуб. Мы требуем, чтобы ответственность взял на себя исключительно президент Мияйлович.

«Партизан» — это не проект и не корпорация, а наш клуб и святыня. «Партизан» не станет игрушкой в руках замазанных менеджеров», — сказано в официальном пресс-релизе ассоциации фанатов клуба.

