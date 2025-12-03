НБА оштрафовала «Филадельфию» из-за Эмбиида

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала клуб «Филадельфия Флайерз» на $ 100 тыс. за нарушение правил отчетности о травмах.

Это произошло из-за того, что клуб внёсм в список травмированныз Джоэла Эмбиида перед матчем против «Атланта Хоукс», хотя впоследствии он вышел на поле.

В этом сезоне Эмбиид сыграл всего в шести матчах, так как команда относится к нему с осторожностью, все его отсутствия до вечера вторника были запланированными. По данным ESPN, он продолжит пропускать часть матчей в течение сезона, как это было до сих пор.

Лидер «Филадельфии» пропустил недавний матч из-за проблем с коленом с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 102:100, что вызвало серьёзные опасения у клуба и болельщиков.