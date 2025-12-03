Стало известно, когда экс-игрок НБА может дебютировать за «Зенит»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ноа Вонле может дебютировать в составе санкт-петербургского клуба «Зенит» уже завтра, 4 декабря, в матче с командой из Боснии и Герцеговины «Игокеа» в рамках турнира Basket Cup 2025. Встреча начнётся в 21:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК Игокеа Лакташи Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Сине-бело-голубые внесли Ноа в официальную заявку игроков команды в преддверии матча с клубом «Игокеа».

Фото: Скриншот сайта Единой лиги

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».