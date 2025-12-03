Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда экс-игрок НБА может дебютировать за «Зенит»

Стало известно, когда экс-игрок НБА может дебютировать за «Зенит»
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ноа Вонле может дебютировать в составе санкт-петербургского клуба «Зенит» уже завтра, 4 декабря, в матче с командой из Боснии и Герцеговины «Игокеа» в рамках турнира Basket Cup 2025. Встреча начнётся в 21:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сине-бело-голубые внесли Ноа в официальную заявку игроков команды в преддверии матча с клубом «Игокеа».

Фото: Скриншот сайта Единой лиги

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

Материалы по теме
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
В «Зенит» приехал бывший игрок НБА. Что следует знать о Ноа Вонле?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android