Мэджик Джонсон прокомментировал смерть чемпиона НБА Элдена Кэмпбелла на 58-м году жизни

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал смерть своего бывшего одноклубника Элдена Кэмпбелла на 58-м году жизни.

«С большим потрясением узнал о смерти моего бывшего товарища по команде «Лейкерс» и друга Элдена Кэмпбелла. У него была удивительно добрая душа. Как баскетболист Элден отличался невероятной спортивной активностью. Мне всегда нравилось отдавать ему передачи, он обладал невероятным талантом! Мы молимся за его семью и «Лейкерс», которые переживают это трудное время. Пусть его душа покоится с миром!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.