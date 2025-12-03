Егор Дёмин остался в топ-10 лучших новичков НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лидерство по-прежнему удерживает Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс». Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин остался в топ-10 рейтинга, но опустился на одну строчку.

Рейтинг лучших новичков НБА на 3 декабря:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

3. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)

4. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

6. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

7. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

8. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

10. Райан Нембхард («Даллас Маверикс»).