Главный тренер «Зенита» Секулич назвал ключ к победе в матче с «Игокеа»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался насчёт предстоящего матча с «Игокеей» в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup 2025.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК Игокеа Лакташи Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Прежде всего мы рады быть здесь, в Баня-Луке, перед матчем с «Игокеей», который, как ожидаем, будет очень напряжённым. Это дисциплинированная, физически крепкая команда, которая всегда играет дома с большой энергией, поэтому знаем, какой уровень концентрации нам потребуется с самого начала.

Мы добавили в состав нового игрока, хотя он ещё адаптируется к нашей системе, уверены, он сможет сразу же помочь нам своей универсальностью и подходом к игре. Потребуется время, чтобы все полностью сработались, но мы уже видим положительные результаты на тренировках.

Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме «Игокеи». Если сплотимся и выполним план на игру, будем бороться за победу», — приводит слова Секулича пресс-служба турнира.