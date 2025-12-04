Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Зенита» Секулич назвал ключ к победе в матче с «Игокеа»

Главный тренер «Зенита» Секулич назвал ключ к победе в матче с «Игокеа»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался насчёт предстоящего матча с «Игокеей» в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup 2025.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего мы рады быть здесь, в Баня-Луке, перед матчем с «Игокеей», который, как ожидаем, будет очень напряжённым. Это дисциплинированная, физически крепкая команда, которая всегда играет дома с большой энергией, поэтому знаем, какой уровень концентрации нам потребуется с самого начала.

Мы добавили в состав нового игрока, хотя он ещё адаптируется к нашей системе, уверены, он сможет сразу же помочь нам своей универсальностью и подходом к игре. Потребуется время, чтобы все полностью сработались, но мы уже видим положительные результаты на тренировках.

Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме «Игокеи». Если сплотимся и выполним план на игру, будем бороться за победу», — приводит слова Секулича пресс-служба турнира.

Материалы по теме
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android