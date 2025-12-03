Яннис Адетокунбо начал переговоры с «Милуоки» насчёт обмена — Чарания

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда, грек Яннис Адетокунбо вместе с агентом обсуждает с фронт-офисом «Милуоки Бакс», стоит ли ему оставаться в команде или рассмотреть обмен. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает Чарания, решение по данному вопросу ожидается в ближайшие недели.

Напомним, Яннис в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 16 матчах. В среднем за встречу Адетокунбо набирает 30,6 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 6,4 передачи и совершает один блок-шот.