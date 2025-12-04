Егор Рыжов оценил шансы молодых игроков вытеснить ветеранов из сборной России

21-летний центровой «Енисея» Егор Рыжов ответил на вопрос относительно процесса смены поколений в сборной России и перспектив молодых игроков занять ключевые позиции в национальной команде.

— Как думаете, новое поколение игроков — вы, Глеб Фирсов, Лев Свинин, Всеволод Ищенко — готово сместить «старичков»?

— Я думаю, их в целом можно сместить. Ну если только они до 50 играть не будут (смеётся). На самом деле всё со временем просто поменяется. В любом случае через пару лет новое поколение игроков сместит предыдущее. Однако тут всё зависит от каждого — кто как будет использовать своё время, свои возможности, где будет играть, как будет развиваться. Всё, как обычно, от самих игроков зависит, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

