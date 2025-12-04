Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Рыжов оценил шансы молодых игроков вытеснить ветеранов из сборной России

Егор Рыжов оценил шансы молодых игроков вытеснить ветеранов из сборной России
Комментарии

21-летний центровой «Енисея» Егор Рыжов ответил на вопрос относительно процесса смены поколений в сборной России и перспектив молодых игроков занять ключевые позиции в национальной команде.

— Как думаете, новое поколение игроков — вы, Глеб Фирсов, Лев Свинин, Всеволод Ищенко — готово сместить «старичков»?
— Я думаю, их в целом можно сместить. Ну если только они до 50 играть не будут (смеётся). На самом деле всё со временем просто поменяется. В любом случае через пару лет новое поколение игроков сместит предыдущее. Однако тут всё зависит от каждого — кто как будет использовать своё время, свои возможности, где будет играть, как будет развиваться. Всё, как обычно, от самих игроков зависит, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android