Анадолу Эфес Стамбул — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Баскетбол Новости

Выступающий на правах аренды за «Енисей» Рыжов ответил, пригодился бы он сейчас «Зениту»

Выступающий на правах аренды за «Енисей» Рыжов ответил, пригодился бы он сейчас «Зениту»
Российский центровой «Енисея» Егор Рыжов ответил на вопрос по поводу пользы, которую он мог бы принести «Зениту». Рыжов является игроком клуба из Санкт-Петербурга, но в данный момент получает игровую практику в «Енисее» на правах аренды.

— Не думаете, что сейчас пригодились бы «Зениту» с учётом травм?
— Не знаю, честно. Понятно, что они уже нашли легионера на замену Алексу Пойтрессу. Кстати, желаю Алексу здоровья — он отличный баскетболист и человек. Однако сказать, пригодился бы или нет, сложно, потому что я не работал с этим тренером.

У них, наверное, другая система, другой подход. К тому же состав уже заполнен, они нашли легионера на эту позицию, поэтому не думаю, что в этом сезоне я бы им пригодился. Хотя, возможно, шансов было бы чуть больше, чем раньше, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

