«Предложений было несколько». Россиянин Егор Рыжов — о несостоявшемся переходе в США

21-летний центровой «Енисея» Егор Рыжов высказался о несостоявшемся переходе в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). Игрок признался, что получил несколько предложений со стороны американских колледжей.

«Кто ещё делал предложения, кроме Флориды Стэйт? Думаю, это не имеет большого смысла, потому что я сейчас всё равно не вспомню всех. Были разные колледжи — сильные, послабее, из разных конференций. Я рассматривал разные варианты, смотрел составы, какие там возможности, учебную составляющую, какие условия для попадания, куда можно пройти, куда нет. Это не как в профессиональном клубе — там гораздо больше факторов нужно учитывать.

Поэтому конкретно называть смысла нет, предложений было несколько, не два и не три. Просто в Сеть попала информация именно про Флориду Стэйт. Но на самом деле шло общение сразу с несколькими колледжами, и в прессе могло появиться название любого из них», — сказал Егор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».

Илья Ермаков готовится к сезону в NCAA: