21-летний Рыжов назвал причину, почему не следит за Егором Дёминым в НБА

21-летний российский центровой «Енисея» Егор Рыжов рассказал, почему не следит за выступлением соотечественников, в частности Егора Дёмина из «Бруклин Нетс», в США. По словам Рыжова, в данный момент он сосредоточен на своей карьере.

— Следите ли вы за нашими парнями за океаном, за Дёминым или за кем-то из NCAA?

— Не совсем. Я скорее сконцентрирован на себе — на своём результате, своём развитии. То, что всплывает в новостях, конечно, вижу краем глаза, никуда от этого не деться. Но чтобы прям следил — нет. Если попадается что-то, могу прочитать, посмотреть, но не больше, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

