Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21-летний Рыжов назвал причину, почему не следит за Егором Дёминым в НБА

21-летний Рыжов назвал причину, почему не следит за Егором Дёминым в НБА
Комментарии

21-летний российский центровой «Енисея» Егор Рыжов рассказал, почему не следит за выступлением соотечественников, в частности Егора Дёмина из «Бруклин Нетс», в США. По словам Рыжова, в данный момент он сосредоточен на своей карьере.

— Следите ли вы за нашими парнями за океаном, за Дёминым или за кем-то из NCAA?
— Не совсем. Я скорее сконцентрирован на себе — на своём результате, своём развитии. То, что всплывает в новостях, конечно, вижу краем глаза, никуда от этого не деться. Но чтобы прям следил — нет. Если попадается что-то, могу прочитать, посмотреть, но не больше, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android