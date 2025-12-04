Скидки
Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Егор Рыжов предсказал MVP Единой лиги в нынешнем сезоне

Российский центровой «Енисея» Егор Рыжов предположил, что самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ станет разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл.

— А кто, по-вашему, станет MVP сезона?
— В плей-офф загадывать не буду. А в регулярке, думаю, Мело Тримбл. Если ЦСКА будет первым, что вполне вероятно, то логично, что и MVP станет Тримбл. Всё-таки ЦСКА сейчас — это его команда, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Тримбл в этом сезоне Единой лиги к данному моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 16,6 очка, делал 3,4 подбора и 4,3 передачи.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
