Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Чикаго» – RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин начнёт матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Чикаго Буллз» в стартовом составе. Об этом информирует портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра состоится 4 декабря. Её начало запланировано на 4:00 по московскому времени. Также ожидается, что встречу с «Чикаго» с первых минут, помимо Дёмина, начнут Тайриз Мартин, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Дёмин к данному моменту принял участие в 18 встречах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 8,6 очка, 3,6 подбора и 3,6 передачи.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: