Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс, результат матча 4 декабря 2025, счёт 120:135, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Николы Йокича и 52 очка Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Индиану» в НБА
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 135:120.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 135
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Нембард - 16, Матурин - 15, Макконнелл - 14, Шеппард - 14, Уокер - 11, Мэтьюз - 9, Брэдли - 7, Джексон - 6, Хафф - 3, Робинсон-Эрл - 2, Питер, Фёрфи, Томпсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 52, Йокич - 24, Браун - 14, Уотсон - 11, Хардуэй-младший - 11, Валанчюнас - 9, Джонсон - 9, Джонс - 2, Ннаджи - 2, Джонс - 1, Тайсон, Пикетт

Самым результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, набравший 52 очка, шесть подборов и четыре передачи. Сербский центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл — на его счету 24 очка, восемь подборов и 13 результативных передач. У «Индианы» больше всех набрал камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, в активе которого 23 очка, три подбора, а также четыре ассиста.

В следующем матче «Индиана» встретится в гостях с «Чикаго Буллз» 6 декабря. «Денвер» сыграет на выезде с «Атлантой Хоукс». Оба матча пройдут 6 декабря.

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
Материалы по теме
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android