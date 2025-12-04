Дабл-дабл Николы Йокича и 52 очка Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Индиану» в НБА

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 135:120.

Самым результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, набравший 52 очка, шесть подборов и четыре передачи. Сербский центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл — на его счету 24 очка, восемь подборов и 13 результативных передач. У «Индианы» больше всех набрал камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, в активе которого 23 очка, три подбора, а также четыре ассиста.

В следующем матче «Индиана» встретится в гостях с «Чикаго Буллз» 6 декабря. «Денвер» сыграет на выезде с «Атлантой Хоукс». Оба матча пройдут 6 декабря.

