Бахчешехир Колежи — Нептунас Клайпеда. Прямая трансляция
19:00 Мск
Чикаго Буллз — Бруклин Нетс, результат матча 4 декабря 2025, счет 103:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

10 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд в игре с «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 113:103.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 28, Вучевич - 16, Досунму - 16, Бузелис - 14, Уильямс - 10, Картер - 6, Терри - 6, Филлипс - 5, Миллер - 2, Флауэрс, Джонс, Олбрич
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 20, Клэкстон - 14, Дёмин - 10, Уильямс - 8, Вульф - 8, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Шарп - 5, Мартин - 4, Этьенн, Уилсон

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 10 очков и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 25.00 Егор реализовал 3 из 8 бросков с игры (2 из 5 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, три раза сфолил, оформил два перехвата и совершил четыре потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+2».

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 33 очка, 10 подборов и пять ассистов. Трипл-дабл в активе атакующего защитника «Чикаго» Джоша Гидди — 28 очков, 11 подборов и 11 передач.

Для «Бруклина» эта победа стала второй подряд, «Буллз» проиграли пятую встречу кряду.

