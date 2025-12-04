Скидки
Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:15 Мск
Баскетбол

НБА — 2025/2026: результаты на 4 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты игр 4 декабря
Комментарии

В ночь на 4 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

НБА. Результаты матчей 4 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 120:135;
«Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:114;
«Кливленд Кавальерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:122;
«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:104;
«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:115;
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 121:95;
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 113:109;
«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 103:113;
«Даллас Маверикс» — «Майами Хит» — 118:108.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
