НБА: результаты игр 4 декабря

В ночь на 4 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

НБА. Результаты матчей 4 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 120:135;

«Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спёрс» — 112:114;

«Кливленд Кавальерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:122;

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:104;

«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:115;

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 121:95;

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 113:109;

«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 103:113;

«Даллас Маверикс» — «Майами Хит» — 118:108.