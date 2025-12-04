«Бруклин» выиграл два матча подряд впервые в сезоне-2025/2026 НБА

Клуб российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина «Бруклин Нетс» одержал вторую победу подряд в регулярном сезоне НБА. В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) «Нетс» переиграли «Чикаго Буллз» со счётом 113:103.

Это первый случай в текущем сезоне-2025/2026, когда «Бруклин» выиграл два матча подряд. Ранее в ночь с 1 на 2 декабря мск «Нетс» взяли верх в домашней встрече с «Шарлотт Хорнетс» (116:103).

Победа над «Чикаго» стала для клуба из Нью-Йорка пятой в 21 матче нынешней регулярки. Ранее «Бруклин» выиграл в восьмой, 13-й, 15-й и 20-й играх сезона.

