Единая лига: расписание матчей 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание Единой лиги на 4 декабря:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород».

После 12 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион ЦСКА — у армейцев 10 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 10 побед при двух поражениях.

Третий — краснодарский «Локомотив-Кубань» с 10 победами и тремя поражениями. «Бетсити Парма» на пятой строчке, а «Пари Нижний Новгород» за пределами зоны плей-офф — на девятом месте.