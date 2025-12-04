Евролига: расписание матчей на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание на 4 декабря:

20:15 мск — «Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив;

21:30 мск — «Монако» — «Париж»;

22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — АСВЕЛ;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Фенербахче»;

22:45 мск — «Партизан» — «Бавария».

Турнирную таблицу после 13 матчей возглавляет сербская «Црвена Звезда» — девять побед и четыре поражения. На втором месте с таким же соотношением выигранных и проигранных встреч — «Панатинаикос».