Евролига: расписание матчей на 4 декабря

Хапоэль Тель-Авив — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 4 декабря



В четверг, 4 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание на 4 декабря:

20:15 мск — «Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Маккаби» Тель-Авив;
21:30 мск — «Монако» — «Париж»;
22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — АСВЕЛ;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Фенербахче»;
22:45 мск — «Партизан» — «Бавария».

Турнирную таблицу после 13 матчей возглавляет сербская «Црвена Звезда» — девять побед и четыре поражения. На втором месте с таким же соотношением выигранных и проигранных встреч — «Панатинаикос».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
