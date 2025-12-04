Расписание внутрисезонного турнира Единой лиги Basket Cup на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников ожидает один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Basket Cup — 2025. Расписание на 4 декабря:

21:00 мск — «Игокеа» — «Зенит».

Санкт-петербургский коллектив возглавляет турнирную таблицу группы В. У «Зенита» в двух матчах одна победа и одно поражение. На второй строчке в группе В «Уралмаш», который уступает санкт-петербургскому клубу по разнице мячей. Третья строчка в группе В у казанского УНИКСа (одно поражение). «Игокеа» — последняя с одним поражением.