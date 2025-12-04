Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного WINLINE Basket Cup – 2025/2026 на 4 декабря

Расписание внутрисезонного турнира Единой лиги Basket Cup на 4 декабря
Комментарии

В четверг, 4 декабря, в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников ожидает один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Basket Cup — 2025. Расписание на 4 декабря:

21:00 мск — «Игокеа» — «Зенит».

Санкт-петербургский коллектив возглавляет турнирную таблицу группы В. У «Зенита» в двух матчах одна победа и одно поражение. На второй строчке в группе В «Уралмаш», который уступает санкт-петербургскому клубу по разнице мячей. Третья строчка в группе В у казанского УНИКСа (одно поражение). «Игокеа» — последняя с одним поражением.

Календарь Basket Cup - 2025
Турнирная таблица Basket CUP - 2025
Материалы по теме
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android