Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников ожидает семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание на 4 декабря:

19:00 мск – «Бахчешехир» — «Нептунас»;

20:30 мск – «Цедевита- Олимпия» — «Шлёнск»;

21:00 мск – «Хемниц 99» — «Тюрк Телеком»;

21:00 мск – «Ратиофарм Ульм» — «Тренто»;

21:00 мск – «Лиеткабелис» — «Лондон Лайонс»;

21:00 мск – «Арис» — У-БТ;

22:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Умана Рейер».

Лидером группы А является турецкий «Бахчешехир» — шесть побед и два поражения в восьми матчах. Группу В возглавляет французский «Бурк» — семь побед и одно поражение в восьми матчах.