Яннис Адетокунбо покинул матч с «Пистонс» из-за травмы, полученной в бесконтактном моменте

30-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс» на позиции форварда, во время победного матча с «Детройт Пистонс» (113:109) получил травму в бесконтактном эпизоде и покинул площадку.

После одной из атак в начале первой четверти Яннис возвращался в защиту, но, находясь в штрафной соперника, вскрикнул, упав на паркет, и схватился за икроножную мышцу. Яннис выругался на греческом и покинул паркет хромая.

Адетокунбо провёл на площадке всего три минуты, отметившись двумя очками с линии штрафной, сделав один подбор и отдав одну результативную передачу.