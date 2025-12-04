Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо покинул матч с «Пистонс» из-за травмы, полученной в бесконтактном моменте

Комментарии

30-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс» на позиции форварда, во время победного матча с «Детройт Пистонс» (113:109) получил травму в бесконтактном эпизоде и покинул площадку.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Портер - 26, Роллинз - 22, Грин - 19, Симс - 15, Портис - 13, Тёрнер - 9, Кузма - 4, Трент-мл. - 3, Адетокунбо - 2, Харрис, Коффи, Нэнс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Детройт Пистонс: Харрис - 20, Каннингем - 17, Айви - 15, Томпсон - 10, Рид - 9, Грин - 9, Дюрен - 8, Дженкинс - 7, Холланд - 5, Стюарт - 5, Леверт - 4, Ланир

Фото: Кадр из трансляции

После одной из атак в начале первой четверти Яннис возвращался в защиту, но, находясь в штрафной соперника, вскрикнул, упав на паркет, и схватился за икроножную мышцу. Яннис выругался на греческом и покинул паркет хромая.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Адетокунбо провёл на площадке всего три минуты, отметившись двумя очками с линии штрафной, сделав один подбор и отдав одну результативную передачу.

