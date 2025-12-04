Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Легионер «Автодора» Терренс Эдвардс отказался возвращаться в Россию после поездки в США

Комментарии

23-летний американский баскетболист Терренс Эдвардс, выступающий за «Автодор» в Единой лиге ВТБ на позиции разыгрывающего защитника, отказался возвращаться в расположение клуба после поездки в Соединённые Штаты Америки (США), о чём сообщила пресс-служба саратовцев.

«Баскетбольный клуб «Автодор» информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своём нежелании возвращаться в Россию.

Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом», — говорится в заявлении команды.

Терренс стал игроком саратовцев в августе 2025 года. До переезда в Россию Эдвардс выступал в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) в США.

