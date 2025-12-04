Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вернулись к базовым принципам». Егор Дёмин — о победе над «Чикаго Буллз»

«Вернулись к базовым принципам». Егор Дёмин — о победе над «Чикаго Буллз»
Комментарии

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался после победы над «Чикаго Буллз» (113:103).

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 28, Вучевич - 16, Досунму - 16, Бузелис - 14, Уильямс - 10, Картер - 6, Терри - 6, Филлипс - 5, Миллер - 2, Флауэрс, Джонс, Олбрич
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 20, Клэкстон - 14, Дёмин - 10, Уильямс - 8, Вульф - 8, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Шарп - 5, Мартин - 4, Этьенн, Уилсон

— Егор, что понадобилось для этой победы и как вам удалось её добыть?
— У нас была очень высокая концентрация и чёткое понимание, что делаем. После первой четверти договорились, что не позволяем им набирать больше 25 очков за четверть. По трём следующим у них набралось 75, если не ошибаюсь. Всё началось с защиты. Вернулись к базовым принципам, не дали им разогнаться, перекрыли проходы и скидки на периметр. Все были максимально собранны.

— Чисто из любопытства: тот «джамбо»-состав, где ты в бэккорте с Дэнни [Вульфом]. Насколько такая «длина» помогает?
— Я об этом и по ходу матча думал. Была версия и без меня: на площадке были Зи [Зайари Уильямс], Ноа [Клауни], Майк [Портер] и Клэкс [Николас Клэкстон], если не путаю. Такое в НБА редко встретишь. Да, есть Йокич и другие ребята, но у нас габариты реально упрощают жизнь. Когда соперник давит по всей площадке, часть давления просто снимается: нельзя поставить «маленького», чтобы прессинговать, — мы сразу загружаем мяч в пост, он играет один в один и забивает. Им приходится выбирать, позволить ему поднимать мяч и потом защищаться под кольцом или, наоборот, встречать его выше и открывать низ. В этом наше преимущество, — приводит слова Дёмина издание YES Network.

Материалы по теме
Ничего себе — у «Бруклина» уже вторая победа подряд! Егор Дёмин и «Нетс» разыгрались
Видео
Ничего себе — у «Бруклина» уже вторая победа подряд! Егор Дёмин и «Нетс» разыгрались
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android