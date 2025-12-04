«Вернулись к базовым принципам». Егор Дёмин — о победе над «Чикаго Буллз»

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался после победы над «Чикаго Буллз» (113:103).

— Егор, что понадобилось для этой победы и как вам удалось её добыть?

— У нас была очень высокая концентрация и чёткое понимание, что делаем. После первой четверти договорились, что не позволяем им набирать больше 25 очков за четверть. По трём следующим у них набралось 75, если не ошибаюсь. Всё началось с защиты. Вернулись к базовым принципам, не дали им разогнаться, перекрыли проходы и скидки на периметр. Все были максимально собранны.

— Чисто из любопытства: тот «джамбо»-состав, где ты в бэккорте с Дэнни [Вульфом]. Насколько такая «длина» помогает?

— Я об этом и по ходу матча думал. Была версия и без меня: на площадке были Зи [Зайари Уильямс], Ноа [Клауни], Майк [Портер] и Клэкс [Николас Клэкстон], если не путаю. Такое в НБА редко встретишь. Да, есть Йокич и другие ребята, но у нас габариты реально упрощают жизнь. Когда соперник давит по всей площадке, часть давления просто снимается: нельзя поставить «маленького», чтобы прессинговать, — мы сразу загружаем мяч в пост, он играет один в один и забивает. Им приходится выбирать, позволить ему поднимать мяч и потом защищаться под кольцом или, наоборот, встречать его выше и открывать низ. В этом наше преимущество, — приводит слова Дёмина издание YES Network.