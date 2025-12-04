Агент Рыжов ответил на вопрос, почему Эдвардс мог отказаться возвращаться в Россию из США

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался об отказе защитника «Автодора» Терренса Эдвардса возвращаться в расположение команды из США.

«Что конкретно там произошло внутри, мы не знаем, да и гадать бесполезно. Но случай тем не менее довольно показательный. Я поясню почему.

Это как раз та ситуация, почему новичков нежелательно привозить в Россию сразу в первый же год карьеры. Есть же такое неписаное правило, что пусть они сначала себя покажут, проявят в европейском быту, в какой-нибудь маленькой лиге: Болгария, Румыния, вторая лига Италии, и там, может быть, ещё какие-то небольшие страны. Тогда уже оттуда получать информацию по поведению игрока и так далее. Привозить игрока в первый же год после колледжа — это риск. Я работаю со многими партнёрами, уже много лет, привезли кучу игроков, и каждый из этих партнеров американских каждое лето предлагает новичков. И на самом деле я даже отвечаю уже тоже много лет: «Ребят, давайте без новичков. Самые топовые сюда не поедут, и они будут на карандаше у команд НБА, даже если не задрафтованные, будут где-то рядом в Джи-Лиге. А те ребята, которые пониже уровнем, — этот риск просто не стоит того».

Именно в этом сезоне многие партнёры мне это припомнили. И как раз показывали: «А вот смотри, Эдвардса уже подписали, и так удачно, неплохо парень играет, а что ты нам говоришь, что новичков нельзя в Россию?» Я на это им отвечал: «Подождите, давайте сезон посмотрим, как он это пройдёт, выдержит и так далее».

Да, безусловно, талант там есть с точки зрения баскетбола, оказалось хорошее подписание. Но это именно этот случай как раз и подтверждает то, что новичков привозить очень рискованно. И факторов очень много: начиная от банального какого-то быта, каких-то организационных моментов, вплоть до того, что просто пришла русская зима. Может быть игроку как-то тяжело это, хотя мы-то с вами понимаем, что она вообще не суровая пока ещё и вообще ещё толком не пришла. Ещё нет там каких-то диких снегопадов и морозов.

Эдвардс теперь «ред флаг»? Нет, парень вполне может сейчас поехать в какую-нибудь ту же Европу и классно играть, да и плюс уже имея статистику в уважаемой Лиге ВТБ. Хоть и уровень немного снизился в силу понятных причин, всё равно за этой лигой следят, И если игрок неплохо играет в нашей лиге, американец, то на него точно будет спрос в Европе. Поэтому повторяюсь, что я вообще не исключаю, что парень сейчас куда-то поедет и будет там феерить, а дальше по карьере пойдёт вверх. И всё у него будет нормально. И там за год-два освоится в Европе, всё поймёт и дойдёт даже до каких-нибудь там еврокубков», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.