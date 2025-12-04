Рыжов оценил вероятность, что на отказ Эдвардса возвращаться в Россию мог повлиять партнёр

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов ответил на вопрос, мог ли на отказ защитника «Автодора» Терренса Эдвардса возвращаться в расположение команды из США повлиять экс-партнёр Алекс Хэмилтон, с которым клуб расторг контракт.

«Версия, что на него очень негативно повлиял Алекс Хэмилтон, который уже покинул команду? Это можно допускать, именно поэтому часто в командных видах спорта наводятся очень подробные справки об игроках, об их персональных качествах. Мы же часто можем видеть, что есть какой-нибудь отличный игрок, который всё умеет, а болельщики, которые не владеют инсайдом, не понимают, как его можно не подписать, почему он до сих пор без работы.

А может быть, он просто очень сильно негативно раздражающий фактор в коллективе. Такое бывает очень часто, и команды к этому относятся чувствительно. Действительно, один-два игрока, даже имея авторитетного уважаемого тренера, могут легко разложить коллектив. Ну пусть, может быть, и не весь коллектив, но понятно, что иностранцы любой национальности в любом виде спорта на чужбине сбиваются в такие мини-семьи. Конечно, их общение друг с другом больше, чем общение глобально в команде.

Этот фактор нельзя отметать. И действительно, опять же возвращаясь к вопросу, что Эдвардс новичок, как говорится, неокрепшее сознание, ещё совсем молоденький, и контролировать влияние на него со стороны кого угодно, других игроков, или опять же семьи, которые находятся с ним на телефоне, ещё чего-то, это просто невозможно. Поэтому да, такой фактор нельзя исключать.

Я всё-таки полагаю, что это такая комбинация факторов повлияла. Я не знаю, кто его представитель, не знаю, кто занимается его делами в России, и, вполне возможно, ему и не объяснили даже и последствия его поступка. Поэтому ситуация сложная, она случается, это не то чтобы какой-то шок или что-то новое, но клуб-то имеет опыт, поэтому, думаю, будут как-то разбираться. Другое дело, я, конечно же, не верю в возвращение.

Как правило, такие ситуации не отматываются назад. Поэтому, скорее всего, клуб будет заниматься поисками замены и разруливанием этой ситуации. Возможно, получит какой-то выкуп за него, если найдётся европейский клуб, который готов будет предложить ему контракт», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.