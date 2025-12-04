Агент назвал возможные последствия для Эдвардса, отказавшегося возвращаться в «Автодор»

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов ответил на вопрос, какие могут быть последствия для защитника «Автодора» Терренса Эдвардса, который отказался возвращаться в расположение команды из США.

«Я полагаю, что контракт у него полноценный, соответственно, отпустить его никто не может заставить. То есть существует институт открепительного письма: чтобы он где-то продолжил выступление, необходимо разрешение «Автодора». Поэтому думаю, что будут переговоры между его агентами и клубом, если он найдёт вариант.

Либо он просто отсидит свой контракт дома, нигде не играя, просто не имея разрешения на переход до окончания срока действия контракта с «Автодором», а потом уже будет продолжать своё выступление.

Может быть, у него вообще какие-то семейные проблемы и неурядицы дома и это никак не связано с каким-то тяжёлым бытом?» — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.