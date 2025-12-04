«Стало последней каплей». Экс-игрок «Клипперс» — об отчислении Криса Пола из состава

Бывший игрок НБА и трёхкратный обладатель звания лучшего шестого игрока лиги Лу Уильямс высказался о возможных причинах, по которым 40-летний разыгрывающий защитник Крис Пол был отчислен руководством «Лос-Анджелес Клипперс» в свой финальный сезон в лиге.

«Крис Пол заставлял игроков и тренеров отвечать за свои действия. От игроков до персонала, от тренерского штаба до руководства. Он критиковал и менеджмент, и, думаю, именно это и стало последней каплей», — сказал Уильямс на YouTube-канале Run It Back on FanDuel TV.

Крис Пол был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В составе «Клипперс» выступал с 2011 по 2017 год.