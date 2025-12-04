Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стало последней каплей». Экс-игрок «Клипперс» — об отчислении Криса Пола из состава

«Стало последней каплей». Экс-игрок «Клипперс» — об отчислении Криса Пола из состава
Комментарии

Бывший игрок НБА и трёхкратный обладатель звания лучшего шестого игрока лиги Лу Уильямс высказался о возможных причинах, по которым 40-летний разыгрывающий защитник Крис Пол был отчислен руководством «Лос-Анджелес Клипперс» в свой финальный сезон в лиге.

«Крис Пол заставлял игроков и тренеров отвечать за свои действия. От игроков до персонала, от тренерского штаба до руководства. Он критиковал и менеджмент, и, думаю, именно это и стало последней каплей», — сказал Уильямс на YouTube-канале Run It Back on FanDuel TV.

Крис Пол был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В составе «Клипперс» выступал с 2011 по 2017 год.

Материалы по теме
«Клипперс» поступили подло. Они отчислили Криса Пола во время его прощального тура
«Клипперс» поступили подло. Они отчислили Криса Пола во время его прощального тура
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android