Руководство «Нью-Орлеана» готово к обмену Зайона Уильямсона — Сигель

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» готово рассмотреть предложения по обмену 25-летнего звёздного форварда Зайона Уильямсона, о чём сообщил известный аналитик НБА Бретт Сигель.

«Организация готовится принять первое достойное, разумное предложение по обмену бывшего участника Матча звёзд Зайона Уильямсона», — написал Сигель в социальной сети Х.

20 июня 2019 года «Нью-Орлеан Пеликанс» задрафтовал Уильямсона под первым номером на драфте лиги. 1 июля 2019 года Уильямсон официально подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». На протяжении всей карьеры в североамериканской лиге Уильямсона преследуют травмы.