Егор Дёмин объяснил, как принимаются решения по поводу его участия в бэк-ту-бэках

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», после победы над «Чикаго Буллз» (113:103) высказался о своём участии в бэк-ту-бэк матчах.

— Насколько приятно взять две подряд — первую такую серию в сезоне?

— Очень. Все рады, что смогли удерживать концентрацию весь матч. Мы выиграли три из четырёх четвертей, а, как Жорди [Фернандес] повторяет каждый день, так в НБА и побеждают. Нельзя раздавать четверти и ждать итоговой победы. Это здорово, но уже переключаемся на вторую игру бэк-ту-бэка.

— У вас было пять бэк-ту-бэков: где-то вы сыграли, а где-то нет. Как принимается решение? Нужно ли завтра идти к штабу физподготовки, проходить разминку — какой процесс?

— В основном это не в моей компетенции. С учётом прошлой травмы и управления нагрузкой решают врачи и отдел физподготовки. Я в это не лезу. Слушаю их и тренеров и делаю то, что скажут. Со своей стороны могу лишь сказать, если что-то беспокоит, — приводит слова Дёмина издание YES Network.