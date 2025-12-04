Скидки
Баскетбол Новости

Егор Дёмин объяснил, как принимаются решения по поводу его участия в бэк-ту-бэках

Егор Дёмин объяснил, как принимаются решения по поводу его участия в бэк-ту-бэках
Комментарии

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», после победы над «Чикаго Буллз» (113:103) высказался о своём участии в бэк-ту-бэк матчах.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Гидди - 28, Вучевич - 16, Досунму - 16, Бузелис - 14, Уильямс - 10, Картер - 6, Терри - 6, Филлипс - 5, Миллер - 2, Флауэрс, Джонс, Олбрич
Бруклин Нетс: Портер - 33, Клауни - 20, Клэкстон - 14, Дёмин - 10, Уильямс - 8, Вульф - 8, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Шарп - 5, Мартин - 4, Этьенн, Уилсон

— Насколько приятно взять две подряд — первую такую серию в сезоне?
— Очень. Все рады, что смогли удерживать концентрацию весь матч. Мы выиграли три из четырёх четвертей, а, как Жорди [Фернандес] повторяет каждый день, так в НБА и побеждают. Нельзя раздавать четверти и ждать итоговой победы. Это здорово, но уже переключаемся на вторую игру бэк-ту-бэка.

— У вас было пять бэк-ту-бэков: где-то вы сыграли, а где-то нет. Как принимается решение? Нужно ли завтра идти к штабу физподготовки, проходить разминку — какой процесс?
— В основном это не в моей компетенции. С учётом прошлой травмы и управления нагрузкой решают врачи и отдел физподготовки. Я в это не лезу. Слушаю их и тренеров и делаю то, что скажут. Со своей стороны могу лишь сказать, если что-то беспокоит, — приводит слова Дёмина издание YES Network.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

