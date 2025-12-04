«Время для дискуссий». Кущенко — о возможных изменениях лимита на легионеров в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

«Мы будем подвержены государственной политике, но в то же время нужно обсуждать, насколько для нас это эффективно. В принципе, это, наверное, время для дискуссий, чтобы всё это понять. То же самое касается и карты болельщика, потому что в Единой лиге мы нарастили большой потенциал, за три года у нас все цифры выросли как в соцсетях, так и на стадионах», — приводит слова Кущенко «РИА Новости Спорт».

На данный момент в российском баскетбольном чемпионате действует лимит легионеров по схеме «6-6» — не более шести легионеров одновременно в заявке в течение сезона.