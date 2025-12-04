«Было логично расстаться». Виктор Хряпа — о провальном сезоне ЦСКА с Вуйошевичем

Прославленный баскетболист Виктор Хряпа высказался о провале ЦСКА под руководством Душко Вуйошевича в сезоне-2010, который был уволен после пяти поражений в шести матчах Евролиги.

«Прошло много лет с тех пор, как Душко Вуйошевич был в ЦСКА. Конечно, я помню тот сезон. Думаю, ему просто не повезло. Он пришёл как хороший тренер из «Партизана» с хорошими результатами, но у него был переход из молодой команды в коллектив, в котором уже были опытные игроки, ветераны. Это совсем другая история, вы не можете работать так же, как в «Партизане», вы должны понимать, какое «оружие» у вас есть, и использовать его. Например, в то время было невозможно использовать Матьяжа Смодиша так же, как Яна Веселы. Я думаю, в этом-то и была проблема.

Евролига также проводилась в другом формате: сначала групповой этап, а затем топ-16, что означало, что вы выбывали, если к середине декабря у вас не было достаточного количества побед. Выигрывать нужно было немедленно, не было полноценного регулярного чемпионата, а затем плей-офф, как сегодня. Нам не повезло на старте, и на этом всё закончилось, мы не попали в топ-16, и это фактически положило конец карьере Вуйошевича в ЦСКА. Клуб каждый год играл в «Финале четырёх», а потом у нас ничего не получалось, так что, с точки зрения клуба, было логично расстаться», — приводит слова Хряпы издание Basketball Sphere.