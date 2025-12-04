«Сегодня играть в НБА легче». Виктор Хряпа — о разнице баскетбола в Европе и США

Прославленный баскетболист Виктор Хряпа сравнил нынешний уровень баскетбола в Европе и в НБА.

«НБА и Европа? Сейчас, когда я закончил карьеру и у меня за плечами большой опыт, легко говорить об этом. Конечно, разница огромна, и самые большие отличия всё те же — стиль игры, скорость, атлетизм и больше ситуаций «один на один» по сравнению с позиционным баскетболом. Однако разрыв между Евролигой и НБА сейчас меньше, чем был, когда я был активным игроком. Евролига и европейский баскетбол адаптировались к американскому стилю. Теперь стало больше игр: мы играли раз в неделю, а теперь — по два-три матча. Игра стала быстрее, также были внесены изменения в правила, а европейский баскетбол стал красивее, и за ним интересно наблюдать болельщикам. Разница меньше, чем раньше, но всё равно большая.

Я думаю, что сегодня играть в НБА легче, чем раньше, но опять же, я говорю это с моей личной точки зрения и с учётом моего опыта. Для нового поколения играть там кажется трудным и невероятным, точно так же, как это казалось мне раньше. Игра стала быстрее, и в ней нет защиты, основное внимание уделяется только нападению, что мы можем услышать из их СМИ и заявлений. Когда я играл, если ты набирал более 100 очков, это была фантастическая игра, защита имела значение, а теперь все приоритеты отданы нападению. Сегодня играть легче, особенно если ты игрок, чья сильная сторона — нападение», — приводит слова Хряпы Basketball Sphere.

Виктор играл в НБА с 2004 по 2008 год за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз».