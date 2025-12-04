Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Шок». Джеймс Харден и Кавай Леонард высказались об отчислении Криса Пола из «Клипперс»

«Шок». Джеймс Харден и Кавай Леонард высказались об отчислении Криса Пола из «Клипперс»
Комментарии

Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден и Кавай Леонард признались, что были ошеломлены новостью об уходе Криса Пола. Харден узнал об этом утром и отметил, что известие выбило его из колеи.

«Я так же растерян и шокирован, как и вы, как весь мир. Это определённо стало для меня неожиданностью. Но дело не только в Крисе — у нас было много всего. Это вне моей зоны контроля. Мне нужно фокусироваться на своём. Думаю, руководство посчитало это лучшим решением для организации», — приводит слова Джеймса ESPN.

Кавай признался, что был вынужден перечитать сообщение несколько раз: «Для меня это стало шоком. Полагаю, у них состоялся разговор, и руководство приняло такое решение».

Сейчас читают:
Говорят, Крис Пол токсичен и тормозил процессы в «Клипперс». И что, это трагедия?
Говорят, Крис Пол токсичен и тормозил процессы в «Клипперс». И что, это трагедия?

Крис Пол прослезился после встречи с фанатами «Клипперс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android