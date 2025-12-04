«Шок». Джеймс Харден и Кавай Леонард высказались об отчислении Криса Пола из «Клипперс»

Звёзды «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден и Кавай Леонард признались, что были ошеломлены новостью об уходе Криса Пола. Харден узнал об этом утром и отметил, что известие выбило его из колеи.

«Я так же растерян и шокирован, как и вы, как весь мир. Это определённо стало для меня неожиданностью. Но дело не только в Крисе — у нас было много всего. Это вне моей зоны контроля. Мне нужно фокусироваться на своём. Думаю, руководство посчитало это лучшим решением для организации», — приводит слова Джеймса ESPN.

Кавай признался, что был вынужден перечитать сообщение несколько раз: «Для меня это стало шоком. Полагаю, у них состоялся разговор, и руководство приняло такое решение».

Крис Пол прослезился после встречи с фанатами «Клипперс»: