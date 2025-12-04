Главный тренер «Игокеа» ответил, соответствует ли «Зенит» уровню Евролиги

Главный тренер «Игокеа» Ненад Стефанович дал комментарий по поводу предстоящего матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 4 декабря. Начало запланировано на 21:00 мск.

«Нас ждёт, вероятно, самый тяжёлый соперник на домашней площадке с начала сезона. «Зенит» возглавляет отличный тренер. В составе команды – большая группа классных индивидуальных исполнителей. Это коллектив, который по всем параметрам вполне соответствует уровню Евролиги», — приводит слова Стефановича Basketball Sphere.

Отметив тяжёлый период, через который проходит его команда — два крупных поражения и вылет из Лиги чемпионов ФИБА — наставник подчеркнул, что сейчас главное сосредоточиться на себе.

«С учётом всех изменений в составе и всего, что с нами произошло за последний месяц, включая несколько неудачных матчей, наша задача — в первую очередь думать о себе. Это моя главная цель как тренера: сосредоточиться на нас, повысить уровень готовности к борьбе и качества игры, вернуть ту уверенность, которая была у нас в первые два месяца. Поэтому я хочу лишь одного — чтобы мои ребята провели хороший матч. Что в итоге получится, покажет игра», — добавил Стефанович.

