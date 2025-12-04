Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Главный тренер «Игокеа» ответил, соответствует ли «Зенит» уровню Евролиги

Главный тренер «Игокеа» ответил, соответствует ли «Зенит» уровню Евролиги
Главный тренер «Игокеа» Ненад Стефанович дал комментарий по поводу предстоящего матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 4 декабря. Начало запланировано на 21:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Нас ждёт, вероятно, самый тяжёлый соперник на домашней площадке с начала сезона. «Зенит» возглавляет отличный тренер. В составе команды – большая группа классных индивидуальных исполнителей. Это коллектив, который по всем параметрам вполне соответствует уровню Евролиги», — приводит слова Стефановича Basketball Sphere.

Отметив тяжёлый период, через который проходит его команда — два крупных поражения и вылет из Лиги чемпионов ФИБА — наставник подчеркнул, что сейчас главное сосредоточиться на себе.

«С учётом всех изменений в составе и всего, что с нами произошло за последний месяц, включая несколько неудачных матчей, наша задача — в первую очередь думать о себе. Это моя главная цель как тренера: сосредоточиться на нас, повысить уровень готовности к борьбе и качества игры, вернуть ту уверенность, которая была у нас в первые два месяца. Поэтому я хочу лишь одного — чтобы мои ребята провели хороший матч. Что в итоге получится, покажет игра», — добавил Стефанович.

