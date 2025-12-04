Дуайт Ховард обратился к Яннису Адетокунбо, упомянув «Лейкерс»

Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поддержал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, получившего повреждение икроножной мышцы во встрече регулярного чемпионата с «Детройтом» (113:109). Форвард был вынужден покинуть площадку.

Ховард обратился к греческому звёздному форварду, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Эй, Яннис, не пытайся играть с этим повреждением икры — просто возьми паузу и восстановись. «Лейкерс» нуждаются в тебе», — написал Дуайт.

