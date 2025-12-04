Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард обратился к Яннису Адетокунбо, упомянув «Лейкерс»

Дуайт Ховард обратился к Яннису Адетокунбо, упомянув «Лейкерс»
Комментарии

Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поддержал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, получившего повреждение икроножной мышцы во встрече регулярного чемпионата с «Детройтом» (113:109). Форвард был вынужден покинуть площадку.

Ховард обратился к греческому звёздному форварду, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Эй, Яннис, не пытайся играть с этим повреждением икры — просто возьми паузу и восстановись. «Лейкерс» нуждаются в тебе», — написал Дуайт.

Материалы по теме
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android