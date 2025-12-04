«Ему там непросто». В Единой лиге высказались об игре Егора Дёмина в НБА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о выступлении российского разыгрывающего Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен выступает за «Бруклин Нетс». Команда выбрала Егора на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

«Попадание Егора Дёмина в NBA — большой успех. Мы все очень внимательно следим за его выступлениями. Конечно, ему там непросто, но он достойно представляет себя и свою страну. Пока делать какие-то выводы рано, время покажет. Думаю, что в конце сезона будет больше ответов на вопросы. Желаю Егору успеха и удачи», — приводит слова Корстин News.ru.

