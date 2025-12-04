«Отвратительно». Грин – о гостевой серии «Голден Стэйт» на фоне ожидания пятого ребёнка

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что переживает непростой период: команде предстоит серия выездных матчей, в то время как супруга баскетболиста, Хейзел Рене, ожидает рождение их пятого ребёнка.

После поражения в игре с «Оклахомой-Сити Тандер» (112:124) Грина спросили, как он относится к тому, что должен покинуть дом в такой момент.

«Это тяжело. Честно говоря, отвратительно. Но в конце концов — это моя работа, и я люблю то, что делаю. Это не первый раз, когда я оказываюсь в такой ситуации. Моя жена прекрасно со всем справляется. Она сильная», — сказал Грин на пресс-конференции.

