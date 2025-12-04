Скидки

Главная Баскетбол Новости

«Отвратительно». Грин – о гостевой серии «Голден Стэйт» на фоне ожидания пятого ребёнка

Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что переживает непростой период: команде предстоит серия выездных матчей, в то время как супруга баскетболиста, Хейзел Рене, ожидает рождение их пятого ребёнка.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Спенсер - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 13, Хилд - 13, Грин - 13, Куминга - 8, Батлер - 6, Ричард - 5, Муди - 3, Пост - 3, Сантос, Джексон-Дэвис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Уиггинс - 11, Митчелл - 10, Джо - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 1, Янгблад, Дженг

После поражения в игре с «Оклахомой-Сити Тандер» (112:124) Грина спросили, как он относится к тому, что должен покинуть дом в такой момент.

«Это тяжело. Честно говоря, отвратительно. Но в конце концов — это моя работа, и я люблю то, что делаю. Это не первый раз, когда я оказываюсь в такой ситуации. Моя жена прекрасно со всем справляется. Она сильная», — сказал Грин на пресс-конференции.

Комментарии
