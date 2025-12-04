Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Пари Нижний Новгород, результат матча 4 декабря 2025, счет 93:85, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Бетсити Парма» вырвала победу в матче с «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 93:85 (22:28, 24:25, 26:26, 21:6).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 14, Шашков - 11, Захаров - 11, Хопкинс - 10, Сандерс - 9, Свинин - 8, Адамс - 6, Фирсов - 5, Ильницкий, Якушин, Егоров
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Лукач - 12, Бабурин - 12, Попов - 11, Хантер - 9, Хоменко - 8, Платонов - 7, Хвостов - 7, Карпенков - 4, Буринский, Гришаев, Зоткин

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 19 очков, четыре подбора и пять передач. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Айзея Вашингтон. В его активе 15 очков, три подбора и девять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Бетсити Парма» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 9 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре в гостях сыграет с «Самарой». Матч состоится 8 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Американский баскетболист сбежал из России. Пауза в Единой лиге сыграла ему на руку
Американский баскетболист сбежал из России. Пауза в Единой лиге сыграла ему на руку

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android