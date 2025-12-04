«Бетсити Парма» вырвала победу в матче с «Пари НН» в Единой лиге

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 93:85 (22:28, 24:25, 26:26, 21:6).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 19 очков, четыре подбора и пять передач. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Айзея Вашингтон. В его активе 15 очков, три подбора и девять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Бетсити Парма» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 9 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре в гостях сыграет с «Самарой». Матч состоится 8 декабря. Начало — в 19:00 мск.

