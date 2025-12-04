Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 4 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 4 декабря
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты на 4 декабря:

«Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 93:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 14, Шашков - 11, Захаров - 11, Хопкинс - 10, Сандерс - 9, Свинин - 8, Адамс - 6, Фирсов - 5, Ильницкий, Якушин, Егоров
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Лукач - 12, Бабурин - 12, Попов - 11, Хантер - 9, Хоменко - 8, Платонов - 7, Хвостов - 7, Карпенков - 4, Буринский, Гришаев, Зоткин

Отметим, что «Бетсити Парма» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды восемь побед и пять поражений. Нижегородцы располагаются на девятом месте (три победы и 10 поражений). Лидером является московский ЦСКА, у которого 10 побед при двух поражениях.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
