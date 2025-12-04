Единая лига: результаты матчей 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты на 4 декабря:

«Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 93:85.

Отметим, что «Бетсити Парма» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды восемь побед и пять поражений. Нижегородцы располагаются на девятом месте (три победы и 10 поражений). Лидером является московский ЦСКА, у которого 10 побед при двух поражениях.

