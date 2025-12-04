Скидки
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Мама Дёмина — о словах сына примерно в 12 лет: не буду сдавать ЕГЭ, в это время буду в НБА

Наталья Дёмина, мама разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, вспомнила, как сын ещё в юности строил чёткие планы на будущее и был уверен, что станет игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егору тогда было лет 12. Как сейчас помню – я в очередной раз начала вечерние нравоучения, что неплохо бы уделить больше времени учёбе, впереди ЕГЭ. На что Егор невозмутимо ответил: «Мам, я не буду сдавать ЕГЭ, в это время я буду в НБА». Я не нашла, что ответить, только переглянулась со старшим сыном. Это уже был чёткий план, и никто в семье не хотел вставать на пути к этой мечте.

Была ещё одна история примерно из того же времени. Егор пришёл домой с кучей баскетбольных плакатов и стал обклеивать комнату. Когда я спросила, зачем так много, он мне невозмутимо ответил: «Когда к тебе придут записывать интервью, надо, чтобы всё соответствовало, чтобы все видели, чем я живу». Он заранее и со всей скрупулёзностью готовился к тому, чтобы стать профессиональным баскетболистом», — приводит слова Натальи Sports.ru.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения:

