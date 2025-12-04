Чарания обозначил срок, на который из строя выбыл лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит около двух-четырёх недель из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Адетокунбо в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту в среднем набирает 28,9 очка, 10,1 подбора и 6,1 передачи за матч при 63,9% реализации бросков с игры.

Напомним, повреждение Яннис получил в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» (113:109). Форвард был вынужден покинуть площадку.

