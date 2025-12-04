Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер указал, когда Леброн Джеймс может завершить карьеру

Инсайдер указал, когда Леброн Джеймс может завершить карьеру
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Ранее генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка говорил, что хотел бы, чтобы Джеймс завершил карьеру в составе клуба. Тем не менее в НБА ходят слухи, что текущий сезон станет для Леброна последним в «Лос-Анджелесе» — независимо от того, решит ли он продолжить играть или уйти из спорта», — говорится в материале обозревателя.

В конце декабря Леброну исполнится 41 год.

Материалы по теме
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android